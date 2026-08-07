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SOLO LA ROMA

Santiago Castro è diventato da alcuni giorni un nuovo attaccante della Roma. "Ero tanto emozionato, ma al tempo stesso non volevo perdere la concentrazione e il focus sul Bologna. Quindi ho dovuto aspettare l’evoluzione della trattativa fino a quando l’affare non è stato chiuso. Poi la Roma mi ha chiamato e io ho comprato il biglietto del treno. Un altro paio di squadre in Italia mi hanno chiamato, ma io ho voluto solo la Roma", ha raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport.

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