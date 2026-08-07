L'attaccante argentino non dimentica gli anni in rossoblù

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

SOLO LA ROMA

Santiago Castro è diventato da alcuni giorni un nuovo attaccante della Roma. "Ero tanto emozionato, ma al tempo stesso non volevo perdere la concentrazione e il focus sul Bologna. Quindi ho dovuto aspettare l’evoluzione della trattativa fino a quando l’affare non è stato chiuso. Poi la Roma mi ha chiamato e io ho comprato il biglietto del treno. Un altro paio di squadre in Italia mi hanno chiamato, ma io ho voluto solo la Roma", ha raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport.

castro

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