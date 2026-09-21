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Le prestazioni recenti e il caso della riunione tecnica pre-Napoli hanno acceso i riflettori su Łukasz Skorupski. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e ripreso da TuttoMercatoWeb, il polacco non si sarebbe presentato all’incontro, o sarebbe arrivato in ritardo. La sua situazione a Bologna appare ora più delicata che mai. Già nella scorsa stagione, un ricambio generazionale in porta era sembrato un tema da affrontare. Il polacco, ormai 35enne, è rimasto ai box per un totale di 111 giorni, saltando 21 partite secondo i dati di Transfermarkt. Assenze che hanno imposto al Bologna di ricorrere alle alternative e interrogarsi sul futuro del ruolo.

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