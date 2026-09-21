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Libra e Lo Monaco

Dopo un inizio di campionato sicuramente non spumeggiante per il Bologna, che dopo

le prime cinque giornate vede occupare la terzultima posizione, e che inoltre nell'ultima

di campionato al Dall'Ara ha visto piove qualche fischio, a cui si sommano

l'ingigantirsi dei dubbi, già inizialmente riposti, verso l'ultima sessione di mercato svolta dalla società. Se però gli investimenti nella prima squadra non sono stati, almeno fino ad ora, all'altezza, lo stesso non si piò certo dire di per quelli svolti nel corso degli ultimi anni sul settore giovanile rossoblù. Durante le prime quattro giornate è stata sicuramente una la piacevole sorpresa tra gli undici scesi in campo, ossia la presenza del classe 2008 Libra, il quale poteva contare certamente sulla fiducia dell'ormai ex tecnico Domenico Tedesco, e che si è mostrato a tratti determinante, come nella partita contro il Sassuolo, propiziando il goal della parità di Dovbyk. Il venezuelano non è però l'unico di questo ciclo ad aver messo in luce lampi di talento. A Casteldebole, infatti, potrebbero avere tra le mani un altro diamante grezzo, e stiamo parlando ovviamente di Luca Lo Monaco.

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