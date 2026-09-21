A parole sono tutti ottimisti e fiduciosi, ma c'è da convincere il Bologna sullo stadio nuovo, che per Repubblica è l'attore più titubante.

Sono stati i soldi a far saltare il restyling del Dall'Ara e sempre di soldi e finanziamenti si parla anche stavolta sullo stadio nuovo. L'unica cosa certa, scrive Repubblica, è la scadenza: il 30 settembre. Se il Bologna ce la farà otterrà anche i 25-30 milioni di contributo governativo. Come noto, si parla di uno stadio polifunzionale, come da espressa richiesta della Fiera, che ha bisogno di spazi e di avere una struttura viva sette giorni su sette e il costo totale sfiora i 300 milioni di euro. Si lavora al quadro finanziario ed è fondamentale trovare investitori. Fiera ha investito 70 milioni sul nuovo palazzetto per lo stadio dovrà metterne anche di più. Il Bologna dovrà mettercene altrettanti. Per ora sono tutti ottimisti 'è più si che no', mentre Lepore alla festa dell'unità è parso più prudente.