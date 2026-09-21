Il calcio è fatto di episodi, di errori dei singoli, di risultati che sfumano per errori e quanto altro. Probabilmente, considerando le due papere di Skorupski, il Bologna avrebbe avuto oggi almeno tre punti in più, ma le difficoltà odierne, palesate anche con l'esonero dell'allenatore dopo quattro giornate, portano la firma del mercato estivo. La pensa così oggi il Corriere dello Sport.

'Se per un’estate intera semini zizzania, il rischio che tu possa raccogliere tempesta è alto. Come sta succedendo al Bologna' scrive Claudio Beneforti. A forza di inseguire i numeri di bilancio imposti da Saputo, che ha chiesto un cospicuo saldo attivo, ora il Bologna è stato depotenziato e sta raccogliendo quanto, poco, ha seminato. Tedesco ha pagato per tutti, ma per il collega i primi responsabili sono Saputo e i suoi ministri. Tutti, nessuno escluso, chi più chi meno, in base al proprio ruolo. La vicenda Skorupski è uno spaccato che spiega bene l'attuale realtà. Infatti, l'idea iniziale era quella di prelevare un portiere titolare e tenere Ravaglia come secondo, ma Federico non ha accettato quel ruolo e così è stato tenuto Lukasz con la promozione di Pessina.