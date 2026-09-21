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Un errore non definisce una carriera

Questo il pensiero di Gianluca Pagliuca dopo il pareggio per uno a uno del Bologna con il Torino, anche a causa di un grave errore di Skorupski: “Ancora un errore di Skorupski? Non era un tiro irresistibile. Anche io ho vissuto il dramma sportivo allo stadio. Lukasz lo conosco bene, qui ha fatto benissimo, è stato un punto di forza della squadra. Adesso è un momento no, ma lui è quello che sta soffrendo più di tutti e credo gli verrà data un’altra chance. Se la merita per tutto quello che ha fatto qua. Non dobbiamo dimenticare il passato. Sono stati due errori gravi, ma non possono definire la carriera di un portiere”.

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