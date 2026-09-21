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Condizione fisica

Le parole di Pepè Anaclerio a Nettuno Bologna Uno:

"Il caldo sicuramente non aiuta, e sabato faceva tanto caldo. A Bergamo che abbiamo giocato di sera è andata molto meglio. Il ritiro del Bologna? Il Bologna ha fatto una preparazione vecchio stampo: poca palla fra i piedi e molto esercizio fisico. Questo porterà benefici nel lungo periodo, ma adesso serve come il pane quell' intensità necessaria per arrivare in forma fino alla fine della partita. Contro il Torino almeno fino al gol di Kulesovic non ho visto una squadra così stanca, secondo me è stato più un problema mentale. E quando la testa non funzione, crolla anche il fisico. Errori dei singoli? Se avessimo vinto uno a zero certe situazioni si sarebbero notate molto meno"

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