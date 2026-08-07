I colloqui tra Bologna e Juventus potrebbero non fermarsi a Jhon Lucumi. Il Corriere di Bologna oggi in edicola parla infatti anche di un interessamento dei bianconeri per Juan Miranda. Il terzino sinistro dei rossoblù ha un contratto in scadenza nel 2028, e farebbe al caso dei bianconeri che cercano un cursore su quella fascia.

"Il dialogo tra i due club è costante e proseguirà in questi giorni, ma continuerà ad avere come tema principale Lucumi, il centrale che Spalletti ha messo in cima alle sue preferenze", scrive il quotidiano. Come sappiamo, la Juventus avrebbe un accordo con il giocatore per un quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Ma non ha ancora raggiunto l'intesa con il Bologna, perché la proposta da 17 milioni non ha trovato il gradimento dei dirigenti di Casteldebole. Tradotto: si continuerà a trattare.