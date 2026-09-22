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Saputo

Il Bologna per ora resta alla finestra sulla questione stadio nuovo. Si attende il progetto e la definizione dei costi. Saputo, in sintesi, vuole vederci chiaro ed evitare il timore di ritrovarsi invischiato in una operazione con un nuovo rialzo dei costi come successo con il Restyling del Dall'Ara. Se il mandato sul Bologna è stato quello di generare un attivo di 40 milioni sul mercato, non si può pensare che sullo stadio il presidente sia disposto a fare follie. La situazione per ora prevede il preventivo entro questa settimana, cioè in tempo utile per presentare al candidatura entro il 30 settembre per gli Europei 2032. Saputo valuta, essendo disposto a investire circa 40-50 milioni, fino a garantirne 100 con un finanziamento ma non a fondo perduto

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