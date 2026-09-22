Tre settimane che equivalgono a un mini ritiro. La lunga sosta per le nazionali capita a fagiolo per il Bologna di Raffaele Palladino che ha bisogno di lavorare duramente per limitare il più possibile i suoi difetti e costruire la propria identità di gioco.

Per il Corriere dello Sport, la squadra lavorerà fino a venerdì senza sosta, poi ci sarà probabilmente una amichevole con la Primavera e un paio di giorni di riposo. Nella seconda settimana Palladino potrebbe mettere dentro tanto lavoro fisico per recuperare quella condizione che è calata nell'ultima mezz'ora della partita con il Toro. Sarà dunque una settimana intensa per ridare gambe e intensità al Bologna. La terza settimana, invece, sarà quella canonica di avvicinamento alla partita di Lecce. Tatticamente parlando, Palladino varierà tra il 3-4-3 e il 3-4-2-1.