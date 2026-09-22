Per ora il Bologna non risparmierà sull'ingaggio di Domenico Tedesco, sotto contratto con il club fino al 2028 a circa due milioni di euro l'anno.

L'ormai ex allenatore rossoblù era entrato nell'orbita del Borussia Mochengladbach, reduce da un avvio disastroso in Bundesliga, ultimo con zero punti, ma il club avrebbe alla fine scelto Alexander Blessin. L'ex allenatore del Genoa sarebbe stato sempre in cima alla lista ai pensieri del club tedesco e infatti dovrebbe firmare un triennale, cioè due anni più opzione, come riporta la Bild. Ottenuto lo svincolo dal St.Pauli, con cui aveva contratto fino al 2027, nelle prossime ore Blessin dovrebbe firmare con il Gladbach.