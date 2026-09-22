Skorupski non è in discussione, ha detto Raffaele Palladino dopo la partita con il Toro, ma secondo Gazzetta dello Sport le riflessioni e le valutazioni sono in atto.

Il ballottaggio, dunque, è nei pensieri dell'allenatore, nonostante Massimo Pessina sia stato convocato in nazionale e tornerà a disposizione solo nella settimana che porta a Lecce. Skorupski sta vivendo un momento difficile ed è al centro del dibattito. Aveva già sbagliato a Bergamo, poi l'episodio della riunione tecnica di Napoli, infine l'erroraccio col Toro. C'è chi dice che dopo i due infortuni dell'anno scorso il suo approccio sia cambiato, ma la valutazione spetterà a Palladino. Il Bologna è oggi terzultimo e non può più sbagliare, a partire dalla gara del Via del Mare e c'è la sensazione che il neo tecnico sceglierà chi dimostrerà di avere gli occhi della tigre. Pessina sembra avanti, per ora.