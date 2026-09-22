'Bologna da tre' scrive oggi il Corriere dello Sport Stadio. Raffaele Palladino insiste, si prosegue con la difesa a tre con Theate nel suo ruolo più naturale e più libertà per Orsolini.

Al rientro, Palladino punterà tutto su due fattori: il ritorno di Riccardo Orsolini e un richiamo di preparazione fisica. Il tecnico ribalta il Bologna, la difesa a tre è confermata e ci si lavorerà durante la sosta, con il belga braccetto di sinistra, mentre davanti ci saranno due esterni a sostegno della prima punta, probabilmente Orsolini e Berna con la speranza che Dovbyk possa tornare in forma. Questo il lavoro dal punto di vista tattico, ma ci sarà anche tanto da fare sulla condizione atletica. Sarà dunque un mini ritiro dove Palladino farà un richiamo di preparazione. E dire che in estate si era detto che i giocatori fossero stati sottoposti a un duro lavoro fisico, mentre ora Palladino cerca l'intensità che manca. Dove sta la verità?