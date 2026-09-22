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Palladino

Queste le parole del giornalista di DAZN Alessio De Giuseppe, ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno:

"In un certo senso dal punto di vista emotivo c'è tanto di Vincenzo Italiano nel metodo Raffaele Palladino. Ossia riuscire a tirare fuori il massimo da tutti i suoi giocatori. Da quello che mi hanno riferito, a Monza, Palladino era un maestro nel far sentire ogni giocatore della rosa, il miglior giocatore del mondo. E questo è un aspetto da non sottovalutare. Queste tre settimane di stop faranno bene alla squadra, perchè è vero che undici giocatori pariranno per le rispettive nazionali, ma a Casteldebole sono rimasti tanti giocatori importanti come Orsolini, Bernardeschi, Skorupski - che non ha preso bene l'esclusione con la Polonia - Miranda e tanti altri titolari di questa formazione"

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