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La strada è giusta

Come esce il Bologna dalla sfida di sabato contro il Toro? La strada è quella giusta, secondo Matteo Dalla Vite di Gazzetta dello Sport, che a Radio Nettuno Bologna Uno ha parlato così: “Credo sia la strada giusta, al di là di come è andata. Ero molto convinto si dovesse cambiare prima del Torino ed è stato fatto. Ora serve dare tempo a Palladino, che è uno che i dividendi li ha sempre portati. Sicuramente la trasferta di Lecce è importantissima, ma l’allenatore è privo di tutti i centrali e dovrà trovare soluzioni. Andrà avanti su quello che ha fatto. Ha cambiato modulo subito e credo sia stata la cosa migliore. Era difficile poter andare avanti con Tedesco”.

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