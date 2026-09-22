Il Bologna punta tanto, quasi tutto, su Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino sarà il 'rinforzo' durante questa sosta, tanto il club rossoblù, con lavoro di diplomazia, è riuscito a evitare la convocazione con la nazionale ucraina.

Reduce da un affaticamento muscolare, Dovbyk era nella lista delle convocazioni del ct Andrea Maldera, ma il club rossoblù, di concerto con il giocatore, è riuscito a farlo rimanere in città in queste tre settimane fondamentali per far uscire il Bologna dalle secche del terzultimo posto in classifica. Palladino potrà dunque lavorare con il centravanti ex Roma e Girona che già ieri è rientrato stabilmente in gruppo. Venti giorni per ridare al gigante ucraino la condizione necessaria ad aumentare il suo minutaggio in squadra. Nulla di grave nemmeno per Federico Bernardeschi. Il numero 10, sabato contro il Toro, si è fermato in tempo. Solo affaticamento e qualche giorno di lavoro differenziato. Settimana prossima rientrerà in gruppo.