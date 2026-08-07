Mikel Amondarain è pronto a prendersi in mano il centrocampo del Bologna. In queste prime settimane Domenico Tedesco sta lavorando con l'argentino in una direzione precisa. Lo si è già intravisto contro il Cambuur: il nuovo tecnico rossoblù vuole fare di Amondarain una mezzala con licenza di attaccare. Lo fa sapere il Corriere dello Sport.

E di segnare, perchè no: nella sua esperienza all'Estudiantes l'argentino ha fatto vedere di avere il gol nel suo arsenale di munizioni. Tedesco ci punta molto, ed è normale che sia così: numeri alla mano, di fatto, Amondarain risulta ancora l'acquisto più oneroso dell'estate rossoblù. La speranza in quel di Casteldebole, secondo il quotidiano, è che l'argentino possa aumentare la pericolosità offensiva del centrocampo, uno dei punti dolenti del Bologna degli ultimi anni. Come? Intanto con il tiro da fuori. E poi il colpo di testa. Perchè no.