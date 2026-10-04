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L'esonero di Tedesco

Carlo Nervo ha commentato così il momento del Bologna sulle pagine del Resto del Carlino: “L’esonero di Tedesco è stato un colpo di scena. Il motivo non l’ho capito, ma se è stata presa evidentemente c’erano buone ragioni. Adesso c’è Palladino, che nella sua breve carriera ha già dimostrato di essere molto capace. Di fatto è come se il campionato del Bologna iniziasse a Lecce”.

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