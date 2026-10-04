L'Italia si sta allenando a Casteldebole e ieri la truppa di Roberto Mancini è stata accolta dallo stato maggiore rossoblù. Presente tutta la dirigenza al completo, oltre all'allenatore del Bologna Raffaele Palladino.

Domani sera la nazionale affronterà la Turchia al Dall'Ara, gara fondamentale sia in ottica qualificazione ai quarti di Nations League sia per allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione. Bologna risponderà presente, infatti sono già 24 mila i tagliandi venduti, di cui 1800 tifosi turchi. I biglietti sono ancora in vendita sul circuito Vivaticket. Inoltre, come sottolinea il Carlino, sarà presente il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti o ipovedenti. Presente anche una quiet room dedicata agli atleti del settore paralimpico.