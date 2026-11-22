Gli uomini scelti da Palladino e Zanetti
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Le scelte
Raffaele Palladino sceglie un Bologna offensivo. Non c'è Miranda, il prescelto è Cambiaghi a tutta fascia con Orsolini e Bernardeschi a supporto di Odgaard. Mentre in difesa a centrocampo le scelte sono standard, con Darmian, Casale e Theate davanti a Skorupski, Zortea a destra e la coppia consolidata Pobega-Ferguson in mezzo. Nell'Udinese sorpresa Lovric sotto punta assieme a Ekkelenkamp dietro a Zaniolo. Udinese abbottonata.
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