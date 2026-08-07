Migliora giorno dopo giorno la condizione di Artem Dovbyk. Il Corriere dello Sport di oggi riferisce che l'attaccante ucraino continua a lavorare con i compagni e punta a ritrovare il ritmo partita dopo aver saltato l'ultima amichevole contro il Cambuur per una gestione programmata dei carichi. Tradotto: nel mirino c'è il test di domani contro il Pisa.

"La sfida prevederà 150 minuti complessivi di gioco, e potrebbe diventare l’occasione giusta per vedere il centravanti in partita e consentire allo staff rossoblù di distribuire il minutaggio tra tutti gli elementi della rosa", si legge sul quotidiano. Intanto, arrivano buone notizie da Riccardo Orsolini: il Bologna lo ha ritrovato a due giorni dall'amichevole contro il Pisa, ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito la sindrome influenzale che lo aveva costretto allo stop e sarà regolarmente a disposizione di Tedesco per il test di domani.