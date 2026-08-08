Il Bologna fa sul serio per Roberto Piccoli. La Fiorentina lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata che i rossoblù cercheranno di abbassare il più possibile. A prescindere da questo, c'è un altro tassello che deve essere sistemato prima di procedere con l'affondo per Piccoli. Ed è la cessione di Thijs Dallinga.

Se l'attaccante olandese non uscirà, lo slot per Piccoli non ci sarà. In questo senso, nelle ultime ore si è fatto vivo l'interesse del Genoa. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, che spiega come l'approdo sotto le Due Torri di Piccoli aprirebbe definitivamente le porte all'addio di Dallinga. In direzione Genoa? Vedremo, i liguri ci pensano. L'olandese sembra avere mercato anche e soprattutto all'estero però, con squadre di Bundesliga, Liga e Ligue 1 alla finestra.