La Roma non si accontenta. E dopo Santiago Castro punta anche Jonathan Rowe. Lo scrive Il Resto del Carlino in edicola questa mattina: i giallorossi hanno sondato l'esterno inglese tramite il suo agente, è un obiettivo di mercato. Non il primissimo, che invece è Nusa del Lipsia.

Diciamo che è il secondo, anche se il Bologna vuole fare muro. I rossoblù hanno già respinto al mittente un'offerta da 30 milioni di euro dell'Everton, e ora si preparano a fare lo stesso con la Roma. Che per altro già un anno fa aveva trattato l'esterno inglese, salvo poi non arrivare alla fumata bianca. Insomma, un sondaggio c'è stato, anche se per il Bologna Rowe rimane incedibile.