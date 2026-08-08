Spunta una nuova contropartita che la Juventus potrebbe inserire nell'affare Lucumi. E porta il nome di Teun Koopmeiners. Lo scrive l'edizione odierna de Il Resto del Carlino aprendo all'ipotesi del prestito: se l'affare dovesse andare in porto, i bianconeri dovranno coprire circa la metà dell'ingaggio dell'olandese, che ora come ora percepisce 4,5 milioni di euro a stagione.

Una sorta di operazione Castro: ceduto a titolo definitivo alla Roma, che oltre a 33 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla rivendita ha prestato al Bologna Artem Dovbyk, pagando circa 800.000 euro dei 3 milioni netti di ingaggio dell'ucraino. Quanto a Lucumi, il Bologna chiede 25 milioni di euro mentre la Juventus si è fermata a 20, bonus inclusi e con la disponibilità a parlare di Cabal e Miretti. E i rossoblù rilanciano: 23 milioni più il prestito di Koopmeiners. Idea complessa, ma ci si prova.