L'esterno inglese è concentrato solo e soltanto sui rossoblù
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
DA ITALIANO A TEDESCO
Jonathan Rowe sposa la filosofia di Domenico Tedesco. "Le differenze tra lui e Italiano sono tante. Un nuovo modo di lavorare, puntando su idee altrettanto valide. Tatticamente mi piace la sua filosofia, mi permette di essere più libero per dare sfogo alla mia creatività. Avere meno vincoli mi consente anche di essere sempre dentro al match", ha raccontato in una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti