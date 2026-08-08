L'esterno inglese è concentrato solo e soltanto sui rossoblù

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

DA ITALIANO A TEDESCO

Jonathan Rowe sposa la filosofia di Domenico Tedesco. "Le differenze tra lui e Italiano sono tante. Un nuovo modo di lavorare, puntando su idee altrettanto valide. Tatticamente mi piace la sua filosofia, mi permette di essere più libero per dare sfogo alla mia creatività. Avere meno vincoli mi consente anche di essere sempre dentro al match", ha raccontato in una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Rowe

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