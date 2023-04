Thiago Motta: “Pareggio giusto. Rigori per il Milan? Non esistono”

Un Thiago Motta non di buon umore quello che si è presentato in conferenza stampa e subito messo di fronte alla richiesta di due rigori da parte di Stefano Pioli e del Milan. La difesa del tecnico rossoblù parte proprio da qui:

"C'erano due rigori per loro? Non entriamo sul discorso arbitrale, non mi piace. Ditemi un difensore dove deve mettere la mano...Chiederemo ai magazzinieri di fare i pantaloni con le tasche - la sua arringa - Se parliamo di questo non ci sto. Anche su Rebic se un contatto del genere diventa un rigore allora chiudiamo tutto. E' stata una bella partita, ben giocata dal Milan, complimenti a loro e nel primo tempo hanno fatto meglio mentre noi ci siamo abbassati troppo. Ma non parliamo di arbitri. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, siamo stati meglio in campo, ci siamo alzati di baricentro. Il pareggio è giusto".