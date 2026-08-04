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Non solo partite

Da sabato si parla di nuovo stadio. Dovrebbe sorgere in zona Fiera, su terreni di proprietà di Bologna Fiere, ma adesso ci saranno due mesi per cercare di coprire l'investimento che costerà quasi 300 milioni di euro. Queste le parole di Gianpiero Calzolari a Repubblica: “E’ un investimento che non può reggersi su una sola attività dove si gioca una partita ogni due settimane. Vogliamo un progetto polifunzionale come il palazzetto, una struttura che non si regge solo con le partite ma anche con Eima, concerti e convegni. Serve capire il costo della multifunzionalità e definire affitto e gestione. Quanto paga il Bfc e quanto chi organizza eventi”.

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