'Sartori cosa ti inventi?' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport Stadio in relazione al difensore che dovrà sostituire Jhon Lucumi e completare il reparto assieme a Helland, Heggem e Vitik.

Il Bologna lascia la corsa per Diego Carlos del Fenerbahce e pensa a un investimento su un giovane prospetto futuribile. Cambiano le strategie di Sartori: 'Un’altra invenzione del Cobra. Un altro morso al mercato'. Diego Carlos piaceva molto ai dirigenti ma il Fenerbahce non ha voluto ripetere la formula del prestito come fatto col Como un anno fa. Ecco allora che il Bologna dovrebbe virare su un giovane difensore, avendo Heggem che potrebbe fornire le adeguate garanzie. Stadio segnala anche la ripresa dei contatti per Lilian Brassier, vecchio pallino di Sartori e che ha voltato le spalle al Bologna nell'anno della Champions. Il suo club di appartenenza aveva detto sì ai rossoblù ma il giocatore preferì andare a Marsiglia.