Thijs Dallinga non ha mai convinto del tutto. Arrivato per 15 milioni dal Tolosa doveva essere il grande sostituto di Joshua Zirkzee, ma non è andata bene. Qualche alto, molti bassi, e al terzo anno qualcuno potrebbe pensare all'olandese come esubero.

Dallinga deve uscire dal limbo, ha bisogno di mandare un segnale concreto al Bologna sia eventualmente per una cessione sia come piano B a Dovbyk. Gli estimatori non mancano, scrive Gazzetta dello Sport, e interpretare il futuro di Thijs è decisamente complicato. Intanto sono arrivati dei gol in pre stagione, segnali incoraggianti verso l'allenatore Domenico Tedesco, ma la partita del mercato resta aperta. Il Bologna la vive in maniera laica, per ora Thijs è il vice Dovbyk ma a fronte di offerte convincenti non si negherebbe. Il Valencia lo segue da tempo, in Francia c'è invece il Lens mentre in Germania il Werder Brema.