Bologna, Comune e Bologna Fiere al lavoro per il piano finanziario: operazione colossal da quasi 300 milioni
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Solo il primo passo
Sabato c'è stato il primo passo, una dichiarazione formale di intenti, ma adesso si gioca la partita economico-finanziaria del progetto. Due mesi di tempo per trovare la somma necessaria a far partire ufficialmente l'iter per la costruzione di uno stadio nuovo. Bologna, Bologna Fiere e Comune di Bologna a caccia della quadra per la realizzazione di un impianto polifunzionale in zona Fiera, nei pressi di via Michelino, in un'area di forte espansione urbanistica e con in atto una importante riqualificazione. Ma quali sono i punti a favore e quelli a sfavore di questa nuova partita strutturale?
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