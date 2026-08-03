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Tempismo perfetto per il nuovo stadio

Ci aveva provato con Romilia, non andò bene, oggi è invece convinto che la lettera d'intenti pubblicata sabato da Bologna, Comune di Bologna e Bologna Fiere andrà a dama. Così Alfredo Cazzola al Resto del Carlino: “La proposta è ideale e il tempismo perfetto. Saputo non poteva trovare un partner strategico migliore. I terreni ci sono già e sono di proprietà di uno dei soci e anche la collocazione conta. Diciamo che qualcosa stesse bollendo in pentola mi era giunto all’orecchio. Sono anche convinto che due realtà come Saputo e Bologna Fiere non scrivano una lettera d’intenti per un progetto di tale portata senza aver già individuato altre figure imprenditoriali disposte ad affiancarli. Io escludo di far parte di questa bellissima avventura”.

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