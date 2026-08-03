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Il progetto e i soldi

Sabato è partito l'iter per la realizzazione di un nuovo stadio, Bologna e Bologna Fiere lavorano per la costruzione di un impianto nel polo fieristico. Il punto della situazione lo ha fatto Fernando Pellerano a Radio Nettuno Bologna Uno: “E’ una operazione nuova, la richiesta è arrivata alla scadenza per gli Europei 2032 dove il Bologna è in fondo alla lista. L’interesse è soprattutto relativo all’iter burocratico più snello e con la possibilità di avere finanziamenti. Ci sono aspetti positivi e aspetti che vanno vagliati. Il piano prevedeva in quello spazio verde uno sviluppo edilizio e le volumetrie vanno bene per questo tipo di impianto. Sulla parte sportiva c’è un interesse del Bologna a investire una quota, simile a quella del Resyling, ma con la possibilità di avere più ricavi. Bologna Fiere lavora invece sull’aspetto polifunzionale che darebbe reddito. Ovviamente costerebbe molto di più. Il problema sono i soldi. Se cosa 270 milioni e si trovano il più è fatto. Se si arriva risicati il discorso cambia”.

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