Il Bologna va con decisione su Diego Carlos del Fenerbahce, centrale di 33 anni visto lo scorso anno a Como e tornato in Turchia: avviata la trattativa con i gialloblù.

'Il Bologna ha le idee chiare, anche perché da tempo sta lavorando sul dopo-Lucumi' scrive oggi il Cor Sport. La pista porta dunque all'esperto centrale brasiliano, ovvero un difensore di leadership e personalità, ma che al tempo stesso sia veloce e scattante sul breve. Sartori e Di Vaio stanno dunque puntando su Diego Carlos, per una formula in prestito con riscatto che darebbe al club la possibilità di agire ma senza un esborso economico importante in questo momento. Il Fenerbahce può aprire alla soluzione, il giocatore non rientra nei piani, ma il nodo è rappresentato dall'ingaggio alto. In questo caso servirebbe che i turchi, come un anno fa col Como, contribuissero al pagamento.