Domani sarà il giorno del ritorno al lavoro di Jhon Lucumi dopo il mondiale disputato con la Colombia, ma la sua presenza a Casteldebole potrebbe durare pochi giorni.

Il difensore è infatti in uscita, preme la Juve, destina gradita a Jhon che potrebbe generare per le casse del Bologna un gruzzoletto da oltre 20 milioni di euro. La scadenza contrattuale al 2027, unita alla volontà del giocatore, porteranno all'imminente cessione. Una volta definita questa operazione, il Bologna andrà a caccia di un sostituto. Gli occhi sono puntati su Rodriguez del Cagliari e Bozhinov del Pisa. In uscita dal Bologna c'è anche Ilic, che è un esubero e ha bisogno di fare esperienza e giocare.