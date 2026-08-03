Sarà un agosto caldo per il Bologna. Da un lato ci sarà da piazzare Jhon Lucumi, a cui è stata promessa la cessione, dall'altro trovare un sostituto all'altezza della situazione.

Come detto, il Bologna ha come primo obiettivo Diego Carlos del Fenerbahce, abbina buona forza fisica a esperienza (33 anni) e conosce bene l'Italia avendo giocato l'anno scorso a Como, ma i turchi dovrebbero accettare il prestito e pagare parte dell'ingaggio. Servono, però, delle alternative qualora la trattativa non andasse a buon fine. Sul taccuino del Bologna c'è Marc Oliver Kempf, 31enne tedesco del Como, giocatore che potrebbe entrare nella trattativa per Lucumi, se solo il colombiano aprisse ai lariani. Jhon, invece, aspetta la Juve e per il momento ha detto no anche a Galatasaray e Besiktas. Anche la Premier, oltre alla Vecchia Signora, potrebbe fargli gola. Un altro nome in entrata per i rossoblù, che ciclicamente entra nei radar, è Lilian Brassier del Rennes.