Da Torino si spinge per l'approdo di Jhon Lucumi alla Juventus, anche perché la Vecchia Signora è la prima scelta del difensore colombiano. Fino a qui, Lucumi ha messo in stand by tutte le altre proposte, soprattutto quella del Como.

Secondo Tuttosport, infatti, il centrale avrebbe già trovato un accordo economico con la Juve sull'ingaggio. Si parla di circa 2.5 milioni di euro cioè più del doppio rispetto a quanto percepisce a Bologna, e ora si attende la quadra tra i due club, e per ora è lontana. La Juventus si sarebbe spinta a circa 17 milioni di euro, mentre il Bologna ne chiede almeno 25. Attenzione alla Premier League, perché su Lucumi ci sarebbe anche il Nottingham Forest che avrebbe proposto 20 milioni di euro più bonus.