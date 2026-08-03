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Jhon Lucumi

Jhon Lucumi torna a Bologna ma potrebbe rimanerci per poco tempo. Il difensore colombiano è in odor di cessione, ma ancora non c'è l'offerta congrua per il sì del Bologna. Il club felsineo vuole accontentarlo dopo averlo trattenuto un anno fa, la a Juventus, la preferita da Jhon, no ha raggiunto la richiesta del Bologna a quota 25 milioni di euro Il giocatore, invece, avrebbe una sorta di accordo con i bianconeri per 3 milioni a stagione. In un qualche modo la cessione dovrà andare a dama in tempi rapidi anche per consentire ai rossoblù di trovare un sostituto.

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