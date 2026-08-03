Nei giorni scorsi sono volati gli stracci tra il Cagliari e l'agente di Sebastiano Esposito. Rottura totale e una permanenza ormai impossibile. Un botta e risposta sulla necessità del giocatore, a detta del suo entourage, di prendersi tre giorni di pausa a causa di una situazione personale, evidentemente non concessa dai sardi. Successivamente l'attaccante ha abbandonato il ritiro e mandato un certificato medico di dieci giorni, riporta Tmw.

Una assenza ingiustificata per patron Giulini e secondo il portale starebbe per scattare una sanzione. Si parla di una multa pari al 20% dello stipendio del calciatore, mentre Esposito avrà 5 giorni per opporsi a tale decisione. Su Esposito ci sarebbe anche il Bologna, ma in pole position c'è l'Atalanta con anche Romo e Coma che avrebbero chiesto informazioni.