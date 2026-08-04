Da oggi si inizierà a risolvere il nodo Jhon Lucumi. Il difensore colombiano tornerà al lavoro dopo le vacanze post mondiale, ma la sua permanenza a Bologna durerà poco.

Il centrale è infatti in uscita, perché non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2027 e già un anno fa ha espresso il suo desiderio di cambiare aria. E' possibile che Lucumi si confronterà con la dirigenza per dirimere il suo futuro, o meglio per capire in quale squadra andare e quando, soprattutto a che cifra. Il giocatore vuole la Juventus e infatti il Como si è defilato andando a prendere Chalobah. Dalla Premier giunge l'interessamento del Nottingham Forest, che già un anno fa prelevò Dan Ndoye proprio dai rossoblù. Il Bologna vuole monetizzare al massimo la cessione per poi reinvestire sul mercato, dove piacciono Diego Carlos del Fenerbahce e Kempf del Como.