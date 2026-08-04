Il mercato del Bologna, in questa seconda fase, ruota tutto attorno a due nomi: Jhon Lucumi e Thijs Dallinga. Il colombiano ha chiesto la cessione e potrebbe finanziare, dopo Santiago Castro, un colpo in difesa, mentre per l'olandese si valuta una uscita per provare a prelevare un giovane attaccante di prospettiva.

Alla lista di nomi dei giorni scorsi, con Marc Guiu obiettivo più sensibile, si è aggiunto un altro profilo internazionale. Gli occhi degli scout rossoblù, infatti, sarebbero da tempo sulle tracce di Lucas Stassin, centravanti belga classe 2004 del Saint Etienne. Con il club francese ha segnato 23 gol in 64 partite dopo un biennio di militanza e nell'ultima stagione è andato in doppia cifra (11 reti) in Ligue 2. In precedenza ha avuto esperienza in Belgio al Westerlo dopo essere stato lanciato dalle giovanili dell'Anderlecht. La valutazione del giocatore è superiore ai 10 milioni di euro e sarebbe un investimento solo in caso di cessione di Dallinga.