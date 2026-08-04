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L'iniziativa e la partnership

L’iniziativa “Sin dall’inizio Forza Bologna”, ideata dal Bologna FC 1909 in collaborazione con il Comune di Bologna e con il prezioso supporto di Macron e dei partner rossoblù Saputo, Selenella e Lavoropiù, continua la sua missione. Il progetto prevede che tutte le nuove nate e i nuovi nati del Comune di Bologna, a partire da gennaio 2025, ricevano la maglia ufficiale del Bologna FC 1909 in formato “Infant”.

I punti di distribuzione delle maglie, che saranno consegnate in un apposito cofanetto con i colori rossoblù, restano sempre fissati presso l’ospedale Sant’Orsola Malpighi, l’ospedale Maggiore e il Settore Servizi Demografici del Comune di Bologna (piazza Maggiore 6). L’iniziativa è rivolta alle famiglie residenti nel Comune di Bologna. Nel periodo 1° gennaio 2025-31 maggio 2026 sono stati consegnati oltre 2700 kit: la maggior parte direttamente presso gli ospedali Maggiore e Sant’Orsola, i restanti al Settore Servizi Demografici del Comune di Bologna.

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