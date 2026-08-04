Da Lucumi a Stassin, poi i difensori centrali, per concludere con le valutazioni a centrocampo: la situazione in casa rossoblù
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Lucumi e la Premier
Il mercato del Bologna ruota attorno a Jhon Lucumi. Il centrale colombiano ha chiesto la cessione e sta aspettando la Juventus, ma la Vecchia Signora è lontana dai 25 milioni fissati dai rossoblù come asticella minima di vendita. Infatti, si è inserita la Premier League. Se Sunderland e Nottingham sembrano non attrarre molto Lucumi, che vuole un club di vertice, Chelsea e Manchester United potrebbero sparigliare le carte con offerte superiori ai 20 milioni. Il Bologna aspetta, consapevole che l'Inghilterra potrebbe scatenare una piccola asta nonostante la scadenza contrattuale al 2027.
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