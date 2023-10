Thiago Motta: “Atteggiamento e carattere per il mio Bologna. De Laurentiis? Non commento”

Sette risultati utili consecutivi ma ancora la parte destra della classifica. Importa poco, per ora, ai 26mila che domenica assieperanno il Dall'Ara per il match contro il Frosinone che per il Bologna rappresenta il primo scontro diretto, considerando che i ciocari sono a sinistra con 12 punti. Frosinone, Sassuolo, Verona in Coppa Italia e Lazio, questo il calendario dei rossoblù fino alla sosta di novembre. Ma si sa, Thiago Motta non ama guardare avanti e il suo lavoro è strettamente focalizzato e incentrato sulla prossima partita. E allora testa al Frosinone.