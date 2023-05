Thiago Motta: “Contro il Napoli sarà bellissimo. Futuro? Devo parlare con Saputo del deficit”

Joey Saputo è in città, c'è un ottavo posto ancora da conquistare e un tecnico, sotto contratto per il 2024, che chiede obiettivi chiari e in linea con un salto di qualità che appare vicino. se la base tecnica verrà confermata. Alla vigilia di Bologna-Napoli Thiago Motta ha parlato così, partendo dalla match del Dall'Ara:

"La partita di domani è bellissima da giocare - le sue parole - Sarà una partita diversa rispetto alle altre, contro una squadra che ha vinto il campionato e noi giocheremo per l'ultima volta in stagione in casa. Vogliamo fare una bella partita e lo scopo è raggiungere qualcosa in più rispetto a quanto fatto finora. La gente di Bologna mi ha dato tantissimo e siamo noi a dover ricambiare il loro affetto. Ci hanno dato veramente tanto".