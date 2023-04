Thiago Motta: “Arnautovic non ci sarà con la Juve. Saputo? Nessun incontro in programma” “

Dopo la sconfitta di Verona sembra essersi intaccata la lotta all'Europa, ma restando un campionato con l'asterisco il Bologna cercherà di riscattarsi immediatamente. Appuntamento domenica sera al Dall'Ara contro una Juve reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei. Motta ovviamente non si fida dei bianconeri in crisi, ma non avrà Sansone infortunato e nemmeno Arnautovic, che è guarito clinicamente ma avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma: