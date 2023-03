Thiago Motta: “Non penso al futuro, ma ci sono basi per crescere. Udinese? Squadra pericolosa”

La vittoria manca da tre partite e il Bologna vuole provarci domenica al Dall'Ara quando arriverà l'Udinese di Sottil, squalificato, in uno scontro diretto per l'ottavo posto, che può diventare settimo in caso di ulteriori penalizzazioni della Juventus.

"Il bilancio di 200 giorni? Sono stati intensi e belli, come nella vita ci sono momenti migliori e momenti peggiori e l'unica cosa da fare è affrontarli sempre al massimo - le sue parole - Non penso al futuro ma al presente e alla squadra che sta bene ed è pronta. Il fatto che domenica ci sarà lo stadio pieno è uno stimolo in più, i nostri tifosi portano entusiasmo e dobbiamo fare di tutto per renderli felici. Dominguez? Ha fatto tutto e di più per tornare, siamo contenti di averlo a disposizione e siamo sicuri che darà il suo contributo".