Thiago Motta: “Inter da Scudetto, ma ci siamo. Europa? L’unico pensiero è fare una grande partita domenica”

Dopo la preziosa vittoria di Genova contro la Samp , il Bologna affronterà domenica alle 12.30, in un Dall'Ara esaurito, l'Inter di Simone Inzaghi . Motta recupera un paio di pedine ma non avrà ancora le prime punte e c'è un 6-1 all'andata da riscattare. Parte da qui l'analisi del tecnico:

"Il percorso di crescita della squadra è stato continuo fino a oggi - le sue parole - Stiamo costruendo un gruppo solido che possa competere contro ogni squadra in campionato e il miglioramento passa, come sempre, giorno per giorno. L'Inter è una squadra da Scudetto e il Bologna entrerà in campo per giocare la sua partita, poi vedremo cosa saremo capaci di fare. All'andata tutto era andato bene nei primi 25 minuti, eravamo equilibrati in entrambe le fasi, ma dopo abbiamo perso il filo del discorso e l'Inter ne ha approfittato. Siamo venuti meno nel concetto di squadra".