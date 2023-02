Thiago Motta: “Stiamo dando il massimo per il Bologna. Raimondo? Sarà convocato”

Dopo la sconfitta di misura al Dall'Ara contro il Monza, il Bologna di Thiago Motta proverà a ripartire e ad arginare l'emergenza assenze a Marassi contro la Sampdoria dell'amico Dejan Stankovic . Samp ancora senza vittorie in casa e reduce da due pareggi consecutivi, mentre il Bologna non recupera gli infortunati:

"Gli infortunati stanno migliorando ma non sono pronti per la convocazione, per la partita di sabato avremo invece Raimondo che verrà con noi dopo la grande partita contro la Roma. Prima punta sabato? Abbiamo diverse possibilità, tutti possono aiutare la squadra ad ottenere il risultato che vogliamo. Ci manca ancora un allenamento e vedremo quale scelta fare in vista della partita".