Thiago Motta: “Siamo pronti oltre gli infortuni. Io felicissimo a Bologna”

Ventidue punti in undici partite, ma anche diversi acciacchi e una partita, quella contro il Monza, difficile perché al cospetto dell'unica squadra imbattuta nel 2023 in Serie A. Thiago Motta vuole proseguire il momento positivo ma continua a non voler parlare d'Europa. Il suo pensiero a due giorni dalla partita parte dall'infortunio di Zirkzee , che starà lontano dai campi due settimane:

"Abbiamo ancora un allenamento, poi faremo scelte - le parole del mister - Chiunque giocherà farà il massimo per la squadra. Arnautovic? Sta meglio, oggi si è allenato con il gruppo e vedremo nell'ultimo allenamento se potremo portarlo in panchina. Che settimana è stata? Dobbiamo mettere il nostro entusiasmo sulla partita e sul lavoro quotidiano, fa parte del nostro mestiere anche per il rispetto delle persone che ci permettono di lavorare bene ogni giorno. L'obiettivo è sempre fare meglio del giorno precedente e continueremo su questa strada. Gli infortuni fanno parte del gioco, succedono un po' in tutte le squadre. L'intensità non può mancare mai sia in allenamento che in partita e questa è la nostra strada. Chi va sul campo deve andare al 120%".