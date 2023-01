Thiago Motta: “Vogliamo fare una grande partita. Immobile out? La Lazio resta forte”

Vigilia di ottavi di finale tra Lazio e Bologna all'Olimpico. I rossoblù cercano l'accesso ai quarti di finale dopo il carico di entusiasmo con il successo di Udine in campionato. Motta non ha mezze misure, non ci sono pensieri sulla Cremonese e la massima concentrazione resta sulla Lazio con l'obiettivo di passare il turno:

"L'obiettivo è fare la nostra miglior partita domani, migliorando ciò che abbiamo fatto a Udine per crescere di livello - le sue parole in conferenza - Questo è l'unico obiettivo che ho in testa e non ci sono motivi per pensare ad altro. La formula? Diciamo che la Fa Cup attrae di più, gli stadi sono sempre pieni ma non entro nel merito visto che non sta a me cambiare le cose. Noi stiamo cercando di preparare la partita al massimo e conta solo questo".